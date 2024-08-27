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Dünya
AA 27.08.2024 11:49

ABD'de sıcaklıklara bağlı en çok ölüm 2023'te yaşandı

ABD'de, 1999-2023 yıllarında yüksek sıcaklıkların etkisiyle en çok ölümün 2023'te meydana geldiği tespit edildi.

ABD'de sıcaklıklara bağlı en çok ölüm 2023'te yaşandı
[Fotograf: AP]

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde (JAMA) yayımlanan araştırmada, bilim insanları, ABD'de 1999-2023 döneminde, artan sıcaklıkların etkisiyle yaşanan ölümleri inceledi.

Araştırmacılar, bilinen en sıcak yıl olarak kayıtlara geçen 2023'te en az 2 bin 325 kişinin yüksek sıcaklıkların etkisiyle hayatını kaybettiğini kaydederken, bunun söz konusu dönenme ait en yüksek sayı olduğunu belirtti.

2004-2010'da artan sıcaklıklara bağlı ölümlerin azaldığını aktaran araştırmacılar, 2010'lu yıllarda bu ölümlerin artmaya başladığına dikkati çekti.

Araştırmacılar, ülkede küresel ısınma nedeniyle sıcaklıkların ve sıcaklığa bağlı ölümlerin artmaya devam edeceğini kaydetti.

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