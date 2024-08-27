Soykırımcı Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında Philadelphi Koridoru ayrışması

Kanal 12'nin haberine göre, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri dün, katliamların sorumlusu Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant ile iki ayrı toplantı yaptı.

Görüşmelerde iki isim, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan dolaylı müzakerelerin merkezindeki Philadelphi Koridoru konusunda oldukça farklı yaklaşım benimsedi.

Esir ailelerinin katil Netanyahu ile Gallant arasında gergin ilişkiler nedeniyle toplantıları ayrı ayrı düzenlediği bildirildi.

İlk toplantının yapıldığı Savunma Bakanı Gallant, İsrail'in koridorda bulunması ila bulunmamasının güvenlik engeli oluşturmadığını belirtti.

Soykırımcı Netanyahu, ordunun koridordaki pozisyonuyla ilgilenmiyor

Katil Netanyahu ise esir aileleriyle görüşmesinde Savunma Bakanı Gallant'ın açıklamalarına işaret ederek, ordunun konuya dair pozisyonuyla ilgilenmediğini ifade etti.

Soykırımcı Başbakan, "Philadelphi Koridoru'yla ilgili talebimizden geri adım atmayacağız" dedi.

Başbakanlık Ofisi tarafından haberin ardından yapılan açıklamada, " Netanyahu, rehine aileleriyle yaptığı toplantıda, Philadelphi meselesinde 'güvenlik kurumunun pozisyonunun kendisini ilgilendirmediğini' söylemedi" denilirken, Netanyahu'nun, Philadelphi Koridoru'nun ele geçirilmesinin "güvenlik ve aynı zamanda en üst düzeyde siyasi ihtiyaç" olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun, İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan şu anda çekilmesi halinde bir daha dönüşün zor olacağı ve "muazzam baskı" ile yüzleşeceğine inandığı belirtildi.

Soykırımcı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Katil Netanyahu'nun anlaşma teklifine eklediği maddelerin uzlaşıyı zora soktuğu aktarılıyor.

Katliamların başmimarı Netanyahu'nun Mısır-Gazze sınır hattındaki "Philadelphi Koridoru"nda İsrail'in kontrolünü şart koşan maddeyi anlaşmaya eklemesinin görüşmeleri tıkadığı kaydediliyor. Netanyahu, söz konusu maddede geri adım atmayacağının altını çizmişti.