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Dünya
Reuters 27.08.2024 11:48

Zuckerberg: Biden yönetimi koronavirüsle ilgili içeriklerin sansürlenmesi için baskı yaptı

Facebook'un sahibi Meta Platforms'un CEO'su Mark Zuckerberg, Biden yönetiminin üst düzeydeki yetkililerinin salgın sırasında koronavirüsle ilgili içerikleri sansürlemesi için Meta'ya baskı yaptığını ve tekrar böyle bir şeyin yaşanması durumunda buna karşı çıkacağını söyledi.

Zuckerberg: Biden yönetimi koronavirüsle ilgili içeriklerin sansürlenmesi için baskı yaptı
[Fotograf: AA]

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi yargı komitesine dün yazdığı mektupta bu baskı hakkında daha önce konuşmadığı için ve belirli içerikleri kaldırmaya dair yaptığı bazı kararlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Zuckerberg, Yargı Komitesi'nin Facebook sayfasında paylaştığı mektupta, "Beyaz Saray yetkilileri de dâhil, Biden hükûmetinin üst düzeydeki yetkilileri 2021'de, mizah ve hiciv de dâhil olmak üzere, belirli koronavirüs içeriklerini sansürlememiz için takımlarımıza aylarca tekrar tekrar baskı yaptı ve hemfikir olmadığımızda takımlarımızdan çok şikayet ettiler" diye yazdı.

"Hükûmet baskısı yanlıştı ve bunun hakkında daha fazla ses çıkartmadığımız için pişmanım" diye yazan Zuckerberg, "Ayrıca edindiğimiz tecrübe ve yeni bilgiyle bugün vermeyeceğimiz kararlar verdiğimizi düşünüyorum" diye ekledi.

Beyaz Saray ve Meta konuya ilişkin soruları henüz yanıtlamadı.

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