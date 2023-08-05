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Dünya
İHA 05.08.2023 00:00

ABD'de siber saldırı: Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı

ABD'nin California, Texas, Connecticut, Rhode Island, Pensilvanya eyaletlerindeki hastanelere düzenlenen siber saldırı sonucu sağlık hizmetleri kesintiye uğradı.

ABD'de siber saldırı: Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı
[Fotograf: Reuters]

ABD’nin Texas, Connecticut, Rhode Island, Pensilvanya eyaletlerinde bulunan birçok hastaneye siber saldırı düzenlendi.

Hastanelerdeki bilgisayar sistemleri siber saldırı nedeniyle bazı servis odalarının kapanmasını ve ambulansların yönünü değiştirmesine yol açtı.

Siber güvenlik ekipleri sorunu çözmek için çalışmalara başlarken birçok kişi sağlık hizmetinden mahrum kaldı. Birçok hasta tedavi için başka hastanelere yönlendirildi.

Soruşturma başlatıldı

ABD merkezli ve siber saldırıdan etkilenen sağlık merkezi Prospect Medikal Holding'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Siber saldırıyı öğrendikten sonra sistemlerimizi korumak için çevrimdışı duruma getirdik ve siber güvenlik uzmanlarının yardımıyla bir soruşturma başlattık. Araştırmamız devam ederken, mümkün olan en kısa sürede normal operasyonlara dönmek için özenle çalışıyor ve hastalarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyoruz.”

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