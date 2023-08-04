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Dünya
AA 04.08.2023 23:36

Irak yolcu uçağının kargo bölümünde taşınan bir ayı kafesinden çıktı

Irak Hava Yolları'na ait Bağdat-Dubai seferini yapan uçağın kargo bölümünde taşınan bir ayının, içinde bulunduğu özel kafesini kırması nedeniyle Dubai-Bağdat seferinde gecikme yaşandı.

Irak yolcu uçağının kargo bölümünde taşınan bir ayı kafesinden çıktı
[Fotograf: AA]

Söz konusu olay nedeniyle Dubai-Bağdat seferi 1 saat gecikmeli şekilde yapılabildi.

Irak Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, Bağdat'tan Dubai'ye götürülmek üzere özel kafese konulan ayı, belirlenen uluslararası standartlara uygun şekilde uçağın kargo bölümüne yerleştirildi.

Ancak uçağın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Havalimanı'na inişinin ardından ayının kargo bölümündeki kafesini kırarak dışarı çıktığı görüldü. Bunun üzerine Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerince gönderilen özel kargo ekibi ayıyı uyuşturarak uçağın kargo bölümünden çıkarabildi.

Ayının uçaktan çıkarılmasından sonrası Dubai-Bağdat uçuşu gecikmeli şekilde yapılabildi.

Irak Hava Yolları, yaşanan gecikme dolayısıyla yolculardan özür diledi.

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