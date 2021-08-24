ABD Tennessee'de hafta sonu yaşanan afette, en az 22 kişi hayatını kaybederken, eyalet yetkilileri önce 45 olarak açıkladıkları kayıp sayısının 50'ye çıktığını duyurdu.

Ulusal Hava Servisinin tahmin edilenden 3 kat daha fazla yağmurun yağdığını belirttiği bölgede sel, yolları, telefon ve elektrik hatlarını tahrip ederken, acil durum görevlilerinin her evi tek tek dolaşarak afetzedelere ulaşmaya çalıştığı vurgulandı.

7 aylık ikiz bebekler de sele kapıldı

Selden etkilen bölgede hayatını kaybedenler arasında 7 aylık ikiz bebeklerin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Humphreys İlçe Şerif Ofisi, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, henüz 7 aylık olan ikiz bebeklerin selden kaçmaya çalışan babalarının kucağından düşerek akıntıyla beraber sürüklendiğini söyledi.