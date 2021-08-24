Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cammu Keşmir'de operasyon: 2 ölü
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda iki kişinin öldürüldüğünü açıklandı.
Tribuneindia'daki habere göre, Keşmir polisince yapılan açıklamada, Srinagar kentinin Aloochi Bagh bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 kişinin öldürüldüğü açıklandı.
Öldürülen kişilerin Leşker-i Tayyibe örgütünün üst düzey isimlerinden Abbas Sheikh ve yardımcısı Saqib Manzoor olduğu bilgisi verildi.
Sheikh ve Manzoor'un arananlar listesinin üst sıralarında olduğuna dikkat çekilerek polis ekiplerinin büyük başarı sağladığı vurgulandı.
Etiketler: Hindistan
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