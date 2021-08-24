Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
İsrail Gazze'de Filistin direniş gruplarına ait noktaları vurdu
[Fotoğraf: AA]
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait mevzilere saldırı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Filistin direniş gruplarına ait bir mevzi ile Gazze’nin doğusundaki Al-Zaytoun Mahallesi'nde bir tarım arazisinin hedef alındığı açıklandı.
Saldırıda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken İsrail medyası, hava saldırılarının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonların fırlatılmasına yanıt olarak düzenlendiğini ifade etti.
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