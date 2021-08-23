Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, Refah Sınır Kapısının ikinci gününde de Mısır makamları tarafından kapatılacağını belirtti ancak ayrıntı vermedi.

Mısır'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Mayıs ayından bu yana ilk kez kapandı

Buzum dün yaptığı açıklamada Refah Sınır Kapısının bugün çift yönlü olarak kapatılacağını ifade etmişti.

Söz konusu kararla birlikte Refah Sınır Kapısı, mayıs ayından bu yana ilk kez kapanmış oldu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.