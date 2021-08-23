Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır Refah Sınır Kapısını çift yönlü kapatacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır yönetiminin, kentin güneyindeki Refah Sınır Kapısını salı günü de çift yönlü kapatacağını duyurdu.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, Refah Sınır Kapısının ikinci gününde de Mısır makamları tarafından kapatılacağını belirtti ancak ayrıntı vermedi.
Mısır'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Mayıs ayından bu yana ilk kez kapandı
Buzum dün yaptığı açıklamada Refah Sınır Kapısının bugün çift yönlü olarak kapatılacağını ifade etmişti.
Söz konusu kararla birlikte Refah Sınır Kapısı, mayıs ayından bu yana ilk kez kapanmış oldu.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.
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