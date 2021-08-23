Beyaz Saray'dan Başkan Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün Afganistan konusunda bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.

Görüşmede, ABD'li diplomatik ve askeri personelin, ABD'li vatandaşların, yerel çalışanların ve diğer "savunmasız Afganların" tahliyesi için çabalarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, yarın yapılacak G7 Zirvesi için planın da konuşulduğu aktarıldı.

“Yakın koordinasyon” vurgusu

İki lider görüşmede Afganistan'daki mevcut durumun yönetimi ve Afganistan politikası konusunda ortak bir yaklaşımın belirlenmesi için müttefikler ve ortaklar arasındaki yakın koordinasyonun öneminin altını çizdi.