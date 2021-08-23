Washington Post'ta yayımlanan makalede, ABD'deki son nüfus sayımına göre ülkedeki açlık sorununun bir ay öncesine kıyasla iyileştiği ancak gıda yardımı alanların sayısının COVID-19 öncesine göre halen çok yüksek olduğu açıklandı.

Federal devletten gıda desteği alanların sayısının geçen yıla göre 2 milyon, COVID-19 salgınının baş gösterdiği 2019'a kıyasla ise 6 milyon daha fazla olduğu vurgulandı.

"Sevinmek için erken olduğu"

Çalışma İstatistikleri Bürosuna göre, sığır eti, kümes hayvanları, yumurta ve süt ürünleri de dahil olmak üzere market ürün fiyatlarının enflasyon nedeniyle bir yıldır devamlı yükseldiği için yardım paralarının gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığına değinildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen hafta gıda yardımı rakamlarını artırması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, ekonomistlerin ve açlıkla mücadele eden kuruluşların "sevinmek için erken olduğu" yönündeki uyarısı paylaşıldı.

Yardım kuruluşlarındaki rakamlar endişe verici

ABD genelinde 200 gıda bankasından oluşan bir ağa sahip olan Feeding America, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 10 daha az gıda dağıttığını ancak yardım alanların 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 40 daha fazla olduğunu açıkladı.

Yardım kuruluşu, yardıma muhtaç aile sayısında geçen yıla oranla kısmi bir azalma olsa da mayıs ayına kıyasla haziranda ihtiyaç sahiplerinin arttığına dikkat çekti.

California'daki Central California Food Bank isimli gıda yardım kuruluşu da Fresno bölgesinde gıda desteğine ihtiyaç duyanların sayısının COVID-19 salgını öncesine göre yüzde 30 daha fazla olduğu perakendecilerden gelen bağışlarda da düşüş yaşandığı bilgisini paylaştı.