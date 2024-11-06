ABD'de sandıklar kapanmaya başladı

ABD'de bugün gerçekleştirilen 60. başkanlık seçimlerinde doğu yakasındaki oy kullanma işlemleri tamamlanmaya başladı.

Birçok eyalette sabah 06.00'da başlayan oy kullanma işlemlerinde sona gelinirken, iki bölgesi dışında Pensilvanya'nın da aralarında bulunduğu toplam 16 eyalet ile başkent Washington DC'deki oy kullanma işlemleri tamamlandı.

Doğu eyaletlerinde sandıklar kapanmaya başladı

Birçok eyalette sabah 06.00'da başlayan oy verme işlemlerinde sona gelinirken, Kentucky ve Indiana eyaletlerinin bazı bölgelerinde yerel saatle 18.00'de oy kullanma işlemleri tamamlandı.

Böylece seçim gününün ilk sandıkları kapanırken, doğu yakasındaki birçok eyaletin genelinde ise sandıklar yerel saatle 19.00'da kapanmaya başlayacak.

Sonucu merakla beklenen başkanlık yarışında Demokrat Harris ile Cumhuriyetçi Trump karşı karşıya gelirken, sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemlerine geçiliyor.

Öte yandan, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongre'nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'daki 34 sandalye için de seçmenler oylarını kullanıyor.

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişiyor.

Doğu yakasındaki saat dilimi esas alındığında oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), Florida ve Pensilvanya ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başladı.

Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pensilvanya'da 20.00'de (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ 05.00) kapanıyor.

Doğu yakası ile 3 saat fark bulunan ABD'nin batı yakasındaki birçok eyalette, California dahil, sandıklar yerel saatle 20.00'de (TSİ 07.00) kapanacak.

Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek dört yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.

Beyaz Saray'a giden yol "270 delegeden" geçiyor

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Pensilvanya'da oy verme işlemleri 2 saat uzatıldı

Pensilvanya'da yerel saatle 20.00'de tamamlanması öngörülen oy kullanma işlemleri mahkeme kararıyla 22.00'ye kadar uzatıldı.

Kararın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyaletten biri olan Pensilvanya, başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.

Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin salıncak eyaletlerden gösteriliyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan aday başkanlık seçimini kazanırken, söz konusu 7 salıncak eyalette toplam 93 delege bulunuyor.