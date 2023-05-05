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Dünya
ABC News 05.05.2023 11:35

ABD'de saldırı önlemi: Okul binalarında tüm sırt çantaları yasaklandı

Michigan'daki bir okul yönetimi, artan güvenlik endişelerine yanıt olarak okul binalarında tüm sırt çantalarını yasakladı.

ABD'de saldırı önlemi: Okul binalarında tüm sırt çantaları yasaklandı
[Fotograf: Reuters]

Flint Community Okulları geçen hafta sırt çantalarının yasaklanacağını ve yasağın okul yılının geri kalanında yürürlükte olacağını duyurdu.

Yeni politika Pazartesi günü yürürlüğe girdi.

Müfettiş Kevin Jones, okul bölgesinin web sitesinde yayınlanan bir mektupta, "Öğrencilerimiz, ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimiz için güvenli ve emniyetli bir ortam yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Jones, sırt çantası yasağının nedeni olarak, okullara getirilen silahlar da dahil olmak üzere ülke çapında artan tehdit edici davranışları gösterdi.

"Sırt çantaları, öğrencilerin demonte edilebilen ve tespit edilmesi veya ceplerde, kitapların içinde veya diğer eşyaların altında saklanması zor olan silahları saklamasını kolaylaştırıyor" dedi.

Geçen Mayıs ayında Teksas, Uvalde'deki Robb İlköğretim Okulu'nda 19 öğrenci ve iki öğretmenin öldüğü silahlı saldırının ardından okullar, öğrencilerin şeffaf sırt çantası kullanmasını zorunlu kılan politikalar uygulamaya başladı.

Ancak, Flint Community Okulları bir adım daha ileri gitti ve müfettişin sorunu çözmediğini söylemesiyle okul binalarında şeffaf sırt çantalarını yasakladı.

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