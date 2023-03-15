ABD'nin San Francisco şehrindeki bir mahkemede robot hukuk uygulamasına dava açıldı.

DoNotPay, insanlara hukuk danışmanlığı yapan bir sohbet robotu yani bir ‘chatbot‘

Uygulamayı kullanan insanlara hukuki sorunların çözümünde yol gösteriyor.

Açılan davanın dosyasında, davacının hukuk ekibi, DoNotPay'in kendisini “dünyanın ilk robot avukatı” olarak tanımlamasının yanlış ve hukuka aykırı olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca, şirketin kendi kendini faturalandırması ve abartılı vaatlerinin müşterilerini, almadıkları halde yüksek kaliteli yasal tavsiye ve belgeler aldıklarına inandırdığını iddia ediyor.

“Müşterileri için ne yazık ki DoNotPay aslında bir robot, bir avukat ya da bir hukuk firması değil. DoNotPay'in hukuk diploması yok, herhangi bir yargı alanında yasaklı değil ve herhangi bir avukat tarafından denetlenmiyor”

DoNotPay, çoğunlukla şablon tabanlı belgeler oluşturarak müşterilerin park cezalarından kurtulmalarına , kablo şirketlerinden para talep etmelerine ve diğer düşük dereceli yasal ve tüketici hilelerini yönetmelerine yardımcı olma iddiasıyla internette adından söz ettiren bir şirket.