Problem çözüyor, makale yazıyor. Anlık cevaplar veriyor. Yapay zeka destekli sohbet uygulaması Chat GPT teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

CHAT GPT dünya genelinde kullanılıyor ve birçok dilde cevap verebiliyor. Bunlardan biri de Türkçe.

Gerçek zamanlı sohbet eden bu yapay zeka uygulamasını bilenler var elbette. Ancak birçok kişi bu uygulamaya yabancı. Birçok kullanıcı bu uygulamanın adını ilk defa duyduğunu söylüyor.

Bu yeni teknoloji en çok öğrencilerin ilgisini çekiyor. Öğrenciler hem gündelik hayatta hem de eğitim hayatlarında sık sık Chat GPT kullanıyor.

Yazılımcılar da kod yazarken uygulamaya başvuruyor.

CHAT GPT henüz deneme aşamasında. Fakat şimdiden birçok alanda kullanılmaya başlandı. Uzmanlar ileride bu teknolojinin pek çok sektörde kullanılacağı görüşünde.

Bilişim uzmanı Dr. Süleyman Tozkoparan CHAT GPT hakkında

"Kullanıcılar matematik denklemlerini sordular. Bir program yazdırdılar. Belirli bir kitabın özetini istediler. Henüz beta aşamasındayken bu kadar kullanılmaya başlanan bir teknolojinin gelecekte insanların hayatında çok daha fazla yer edebileceğini ön görmek yanlış olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Chat GPT’ye internet sitesi üzerinden erişiliyor. Sisteme ücretsiz üye olduktan sonra kullanım sağlanıyor.

Mobil cihazlar için ise henüz bir uygulama bulunmuyor.