Depremlerin ardından Türkiye tek yürek oldu, yaraların sarılması için harekete geçti.

Ankara'da Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de depremzedeler için güneş enerjisiyle çalışan 'solar bank' üretti.

Okul Müdürü Mustafa Aydın, bölgedeki insanların enerji ihtiyacının olabileceğini öngördüklerini belirterek, "Bu doğrultuda öğrencilerimize konuyu duyurduk, öğretmen arkadaşlarımızla birlikte tasarımlarımıza başladık ve bu bank ortaya çıktı" dedi.

"Öğrencilerle birlikte gece gündüz demeden çalıştık"

'Cezeri Solar Bank' depremzedelerin hem ışık ve şarj ihtiyacını karşılamak için tasarlandı.

Öğretmen Ercan Koca, öğrencilere sorulduğunda hepsinin gönüllü olduğunu aktararak, "Onlarla beraber gece gündüz elimizden geldiğince enerjimizi bunun üzerine harcayarak ilk sevkiyatımızı yaptık, 50 tane Hatay'a gönderdik" diye konuştu.

Hedefleri 500 "Cezeri Solar Bank"ı bölgeye göndermek

Öğrencilerden Yiğit Türkaslan, her bir ampül yandığında kendiyle gurur duyduğunu söyledi.

Öğrenci Serra Gök ise "Ülkece çok büyük felaket yaşadık maalesef. Ve eğer oradaki depremzede vatandaşlarımıza ufak da olsa bir yardımımız dokunduysa bu bizim için çok gurur ve onur verici bir şey" dedi.

Okulun hedefi, güneş enerjisi ile dolabilen 500 'Cezeri Solar Bank'ı bölgeye göndermek.