Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), "TEKNOÇABA​​​​​​​" için düğmeye bastı. Deprem bölgesindeki girişimcilik ekosistemi canlı tutulacak.

11 ildeki KOBİ'lerin proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetleri desteklenecek.

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarımı ve geliştirme çalışması ve mevcut bir ürünün iyileştirilmesi projeleri TÜBİTAK desteğinden faydalanabilecek.

Ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konuları da bu kapsamda olacak. Teknolojik rekabet gücünü artıracak AR-GE projeleri de yararlanabilecek.

1501 Sanayi AR-GE Destek Programı 2023 yılı Deprem Bölgesi Özel Çağrısı için bütçe sınırı konulmadı. 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı kapsamında ise proje başına en fazla 1 milyon 200 bin lira destek sağlanacak.

"2023 Deprem Bölgesi" özel çağrısı, 27 Aralık'a kadar başvuruya açık olacak. Çağrıya sunulan projeler birbirinden bağımsız olarak değerlendirilecek. Başvurular, internet üzerinden alınacak.