Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 09:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SpaceX'in Dragon kapsülü ISS'ye doğru yola çıktı
[Fotograf: AP]
Amerikan SpaceX şirketine ait Dragon adlı kargo aracı 27'nci görevi için Florida'daki üsten fırlatıldı.
Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) kargo taşıyan Dragon kapsülü, NASA'nın Florida'daki üssünden Falcon 9 roketiyle havalandı.
Fırlatma işlemi NASA'nın internet sitesinden canlı yayınlandı.
Kapsül; 3 tonluk gıda, deney ve donanım malzemeleri ile astronotların temel ihtiyaçlarını taşıyor.
SpaceX, 6 aylık NASA görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na 4 astronotu bu ay başında göndermişti.
Etiketler: Uzay Çalışmaları NASA SpaceX
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