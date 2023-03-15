Washington'daki havalimanında, 7 Mart'ta bir United Airlines uçağına kalkış izni verildikten sonra, bir Republic Airways uçağı pisti izinsiz geçti.

Geçişin ardından bir hava trafik kontrolörü, United Airlines uçağının iznini acilen iptal etti.

Federal Havacılık Ajansı, yerel saatle 08.30 civarında yaşanan hadisede, Republic Airways uçuşunun pilotunun pisti geçmesine izin verildiğini ancak uçağın yanlış taksi yoluna saptığını duyurdu.

Bu durum, ABD havalimanlarındaki benzer olayların son halkası oldu.

Ocak ayında da yolcu dolu iki uçağın New York'taki John F Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda çarpışmaya yakın olduğu duyurulmuştu. Uçaklardan biri havalanmak üzereyken diğerinin aynı pistten geçtiği ve bu durumun bir hava kontrolörü tarafından fark edilmesiyle çarpışmanın önlendiği açıklanmıştı.

Diğer bir olayda ise şubat ayında Texas'ta yaşanmış; bir kargo uçağı ile yolcu uçağının çarpışmak üzere olduğu duyurulmuştu.