Basına açıklamalarda bulunan Boluarte, turuncu alarm seviyesinden kırmızı alarma geçtiklerini belirterek, "Kasırga kaynaklı şiddetli yağmurlar bekleniyor, sivil savunma sistemi, silahlı kuvvetler ve ulusal polis personeli alarma geçti. Okullar ve üniversitelerde eğitime 1 günlük ara verildi." ifadelerini kullandı.

Lima'dan geçen Chillon, Rimac ve Lurin nehirlerinin taşma riski olduğuna dikkati çeken Boluarte, bölgede uzman arama kurtarma ekibinin konuşlanacağını duyurdu.

Boluarte, vatandaşlardan seyahatlerini ertelemelerini isteyerek, "Hükümet üç düzeyde kalıcı koordinasyonu onayladı. Vatandaşlardan kasırganın etkisine karşı sakin olmalarını aynı zamanda tedbirli olmalarını istiyoruz." dedi.

Başbakan Alberto Otarola da kasırganın yıkıcı etkisi karşısında halka uyarıda bulunarak, "Alınan önlemler Lima ve Callao bölgesinde 24 saat boyunca vatandaşların hizmetinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Peru basınına göre, Pasifik Okyanusu'nda oluşan Yaku Kasırgası'nın bu geceden itibaren ülkenin kıyılarında etkili olması bekleniyor.