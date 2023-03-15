Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 07:35Son Güncelleme: Kaynak: BBC
ABD'de sahibini ısıran zebra vurularak öldürüldü
ABD'nin Ohio eyaletinde sahibini kolundan ısıran ve görevlilere saldıran zebra vurularak öldürüldü.
Eyaletin Circleville bölgesinde görevliler, bir kişinin zebra tarafından ısırıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Tarlada, yerde yaralı halde yatan adam ambulans çağrılarak hastaneye sevk edildi.
Görevliler, saldırgan davranış sergileyen zebrayı yatıştırmak için korna ve sirenleri kullandı ancak bu durum çok uzun sürmedi.
Vücut kamerasına yansıyan görüntüler, görevlilere doğru gelen zebranın vurulduğunu ortaya koydu.
Yaralı adamın ise iyileşmesinin beklendiği duyuruldu.
Zebralar, Ohio'da "tehlikeli ya da vahşi hayvan" kategorisinde sınıflandırılmıyor. Bu durum, zebraların evcil olarak sahiplenilebilmesini mümkün kılıyor.
Etiketler: ABD
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