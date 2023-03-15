Polonya'daki bir maden kazasında ölenler anısına yapılan anıta çelenk koyan Ziobro'nun ceketinin rüzgardan kalkmasıyla belindeki Glock marka silah görüntülere yansıdı.

Görüntünün sosyal medyada yayılması ve eleştirilmesiyle konuya ilişkin açıklama yapan Ziobro, yıllar önce bir suç örgütü liderinin kendisini tehdit etmesi nedeniyle silah ruhsatı aldığını söyledi.

"Her vatandaş gibi kendimi ve ailemi koruma hakkım var." diyen Ziobro'ya destek veren Başbakan Mateusz Morawiecki de Ziobro'nun her vatandaş gibi silah alabileceğini belirtti.

Daha önceki açıklamalarında hobi olarak poligonlarda atış talimleri yaptığını kaydeden Ziobro, tören günü silahın belinde olmasıyla ilgili ise araçta silah bulundurma izni olmadığını ifade etti.

Ziobro, silahı sürekli üzerinde bulundurmadığını da sözlerine ekledi.