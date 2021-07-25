Komşusunun şikayet ettiği yaşlı adam polis şiddetine maruz kaldı.

Polis, 75 yaşındaki adamı uyarı bile yapmadan elektroşok tabancası ile vurdu.

Polis, yaşlı adamı elektroşok tabancası ile vurdu

30 Mayıs'ta ABD'nin Colorado eyaletinde gerçekleşen olayın polis kamerasına yansıyan görüntüsü paylaşıldı.

2 polis, komşusunun şikayeti üzerine yaşlı adamın kapısını çalıyor. Polislerden biri 75 yaşındaki Michael Clark'a tekme atarak elindeki bıçak benzeri aleti bırakmasını istiyor. Yaşlı adam polisin dediğini yapıyor ve polise komşusu ile yaşadığı sıkıntıyı anlatmaya çalışıyor. Ancak polislerden biri adama yere yatmasını söylüyor ve yere yatmayan 75 yaşındaki adamı uyarı bile yapmadan vuruyor.

Yaşlı adam felç geçirdi

Polisler daha sonra Clark'ı sürükleyerek dışarı çıkarıyor ve ellerini tersten kelepçeliyor.

Michael Clark, vurulduktan sonra felç geçirdi ve apandisti patladı, uzun süre hastanede tedavi gördü.

Nicholas Hanning isimli polisin işten atıldığı ve üçüncü derecede saldırı suçlaması ile dava açıldı.