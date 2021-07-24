Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 21:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Suudi Arabistan'da sel 3 can aldı
Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı, 3 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketine ilişkin görüntüler kameralara da yansıdı.
Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi.
Hayatı olumsuz etkileyen selde 3 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, Taif bölgesinin güneydoğusundaki Qia merkezinde sel sonucu araçta mahsur kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sivil Savunma ekipleri, selde bazı araçların bilinmeyen yerlere sürüklenmesi nedeniyle arama ve kurtarma operasyonları başlatıldığını aktardı.
Sel felaketi, kameralar tarafından da görüntülendi.
Etiketler: Sel Suudi Arabistan Yağış
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