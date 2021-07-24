Batı Trakya Türklerinin hak savunucusu Sadık Ahmet vefatının 26. yılında anıldı
Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet vefatının 26'ncı yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Batı Trakya'nın unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının üzerinden 26 yıl geçti.
Ahmet, kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
Bakan Yanık anma törenine katıdı
Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doktor Sadık Ahmet'in mücadelesinden ders alınması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin Batı Trakya Türklerinin mücadelesini desteklemeye devam edeceğini ifade eden Yanık şunları söyledi:
"Ne vatandaş hakkını ne azınlık hakkını alamamış bir topluluğun bu iradeyi bu şuuru 7'den 70'e sürdürüyor olması, kaybetmemiş olması ve bu mücadelenin peşinde devam ediyor olması bence çok önemli bir vaka, çok önemli bir durum."
Anma törenine seçilmiş müftüler ve Sadık Ahmet'in ailesinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.
Ahmet'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Törende Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bakanları ve tüm parti başkanlarının gönderdikleri mesajlar okundu.
Batı Trakyalı müzik konservatuarı öğrencisi Batuhan Hasan'ın bestelediği Sadık Ahmet Marşı seslendirildi.
"Türk" dediği için 2 kez hapis cezasına çarptırıldı
Doktor Sadık Ahmet, Batı Trakya'daki hak ihlallerine dikkat çektiği ve bu bölge yaşayan Türklere "Türk" diye hitap ettiği için 2 kez hapis cezasına çarptırıldı.
1947 yılında dünyaya gelen Batı Trakya'nın unutulmaz lideri, 1995 yılında şaibeli bir trafik kazasında hayatını kaybetti.
Bakan Yanık, Sadık Ahmet'in ailesiyle buluştu
Anma töreni için Gümülcine'ye giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sadık Ahmet'in ailesi ile bir araya geldi.
- 23:43
- 00:15
- 23:00
- 22:16
- 22:10