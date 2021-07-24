Batı Trakya'nın unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının üzerinden 26 yıl geçti.

Ahmet, kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Bakan Yanık anma törenine katıdı

Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doktor Sadık Ahmet'in mücadelesinden ders alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Batı Trakya Türklerinin mücadelesini desteklemeye devam edeceğini ifade eden Yanık şunları söyledi:

"Ne vatandaş hakkını ne azınlık hakkını alamamış bir topluluğun bu iradeyi bu şuuru 7'den 70'e sürdürüyor olması, kaybetmemiş olması ve bu mücadelenin peşinde devam ediyor olması bence çok önemli bir vaka, çok önemli bir durum."

[Grafik: TRT Haber/ Şeyma Özkaynak]

Anma törenine seçilmiş müftüler ve Sadık Ahmet'in ailesinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Ahmet'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törende Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bakanları ve tüm parti başkanlarının gönderdikleri mesajlar okundu.

Batı Trakyalı müzik konservatuarı öğrencisi Batuhan Hasan'ın bestelediği Sadık Ahmet Marşı seslendirildi.

"Türk" dediği için 2 kez hapis cezasına çarptırıldı

Doktor Sadık Ahmet, Batı Trakya'daki hak ihlallerine dikkat çektiği ve bu bölge yaşayan Türklere "Türk" diye hitap ettiği için 2 kez hapis cezasına çarptırıldı.

1947 yılında dünyaya gelen Batı Trakya'nın unutulmaz lideri, 1995 yılında şaibeli bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bakan Yanık, Sadık Ahmet'in ailesiyle buluştu

Anma töreni için Gümülcine'ye giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sadık Ahmet'in ailesi ile bir araya geldi.

[Fotoğraf: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık (Twitter)]