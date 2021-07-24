Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas'ta günlük vaka sayısında 8 ay sonra yeni rekor
Fas'ta son bir günde tespit edilen 5 bin 494 yeni vaka ile koronavirüs salgınında yaklaşık 8 ay sonra en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.
Fas'ta son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 494 yeni vaka tespit edildi, 1604 kişi de iyileşti.
Ülkede şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 559'a, enfekte olanlar 575 bin 162'ye, iyileşenlerin sayısı ise 542 bin 78'e ulaştı.
Ülkede en yüksek sayı 6 bin 195 vaka ile 12 Kasım 2020'de kaydedilmişti. Yeni vaka sayısı, kasım ayından sonraki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: Koronavirüs
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