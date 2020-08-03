Haber Giriş: Kaynak: DHA
ABD’de otobandaki kaza kamerada
ABD’nin Florida eyaletinde, otobanda giden bir araç, sollama yaparken yandaki araca çarptı.
Darbe alan araç havalanarak ters döndü.
Çevredeki araçların zamanında durmasıyla zincirleme kaza önlendi.
[Fotoğraf: DHA]
Ters dönen aracın şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: otoban kazası Florida eyaletiSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 15:29
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