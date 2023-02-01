Massachusetts'teki mahkumlar, yasa tasarısı kabul edilirse, yakında organlarını veya kemik iliğini bağışlamaları karşılığında cezalarını azaltma seçeneğine sahip olabilir.

Eyaletin Islah Dairesi bünyesinde bir organ ve bağış programı oluşturmayı amaçlayan yeni bir yasa tasarısı, her ikisi de Demokrat olan iki eyalet milletvekili tarafından önerildi.

Öneri yasalaşırsa, program, hak sahibi tutukluların işledikleri ceza sürelerinde en az 60, en fazla 365 gün indirim kazanmalarına izin verecek.

Yeni programla birlikte, programın denetlenmesinden sorumlu beş üyeden oluşan bir komite kurulacak.

Komite ayrıca, programla ilgilenen tutuklu kişilerin uygunluk standartlarına ve kişinin cezasının hafifletilmesi için bağışlanan kemik iliği ve organ miktarına da karar verecek.

Şu anda ABD Federal Hapishaneler Bürosu, mahkumların organ bağışlarına yalnızca, alıcı yakın ailelerinin bir üyesiyse izin veriyor.

Ancak Massachusetts'tekiler de dahil olmak üzere birçok eyalet hapishanesinde organ veya kemik iliği bağışı için bir yol yok.

Hiçbir devlet, kayıtlı bir organ bağışçısı olsalar bile, idam edilen mahkumlardan organ bağışına izin vermiyor.

Birleşik Organ Paylaşım Ağı'na (UNOS) göre , şu anda ABD'de organ nakli için bekleyen 104 bin 413 kişi var ve bunların 58 bin 970'i aktif bekleme listesinde.