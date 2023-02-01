Post and Courier gazetesine göre , Trump yönetiminde Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak görev yapan Haley'nin, 15 Şubat'ta Güney Karolina, Charleston'da düzenlenecek bir etkinlikte Cumhuriyetçi başkan adaylığı arama niyetini açıklayacağı bildirildi.

2024 başkanlık mücadelesine resmi olarak giren diğer tek Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump'a katılabileceği düşünülüyordu.

Bu ayın başlarında Haley, Fox News'e verdiği bir röportajda etkili bir başkomutan olabileceğini düşündüğünü söyledi .

"Ben vali olarak, çift haneli işsizlikle acı çeken bir eyaleti üstlendim ve onu bölgenin canavarı haline getirdik. Büyükelçi olarak, bize saygısızlık etmeye çalıştıklarında dünyaya karşı çıktım. Birleşmiş Milletler'de neler yapabileceğimi gösterdiğimi düşünüyorum” dedi.

51 yaşındaki Haley, Trump'tan 25 yaş daha genç ve 19 Ocak'ta Fox ile yaptığı röportajda, Washington'da daha genç bir liderler kuşağının zamanı geldiğini savundu.

Aralık ayında yayınlanan bir Yahoo News/YouGov anketi, Haley'nin 2024'te Cumhuriyetçilerin yüzde 5'i tarafından cumhurbaşkanlığı için tercih edildiğini , sırasıyla yüzde 42 ve yüzde 47 tarafından desteklenen Trump ve Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis'in çok gerisinde olduğunu ortaya koydu.