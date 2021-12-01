ABD'de vaka sayısı 120 bin 173 artışla 48 milyon 560 bin 280’e yükseldi.

Son 24 saatte 1588 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 780 bin 241 oldu.

California ilk sırada

California 5 milyon 83 bini aşkın vakayla ilk sırada, bu eyaleti 4 milyon 335 binden fazla vakayla Teksas ve 3 milyon 730 binden yüksek vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 473 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 73 bin 828'e, Florida'da 61 bin 548'e çıktı.

Yüzde 63,1'e iki doz aşı uygulandı

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 74,7'sine en az bir doz, yüzde 63,1’ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 20,9’una ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede yaklaşık 233,3 milyondan kişiye ilk doz, 197,1 milyon kişiye ikinci doz, 41,1 milyon kişiye hatırlatma dozu uygulandı.