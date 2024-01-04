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Dünya
DHA 04.01.2024 20:40

ABD'de öldürülen imamın katilinin bulunması için 25 bin dolar ödül

ABD’nin New Jersey eyaletinde, dün vurularak öldürülen İmam Hasan Şerif’in katilinin bulunması için 25 bin dolar ödül kondu. Başsavcı Matthew Platkin saldırıyla iligli “Şu ana kadar toplanan deliller, saldırının önyargıyla motive edilmiş bir eylem ya da bir terör eylemi olduğunu göstermiyor” dedi.

ABD'de öldürülen imamın katilinin bulunması için 25 bin dolar ödül
[Fotograf: Reuters]

New Jersey eyaletini Newark kentinde dün erken saatlerde Masjid Muhammad-Newark Cami’nin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden İmam Hasan Şerif’in katilinin bulunması için 25 bin dolar para ödülü konuldu.

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New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin, düzenlenen basın toplantısında “Şu ana kadar toplanan deliller, saldırının önyargıyla motive edilmiş bir eylem ya da bir terör eylemi olduğunu göstermiyor. Küresel olarak ve eyaletimiz genelinde yaşayan pek çok topluma, özellikle de Müslüman toplumuna yönelik önyargıların artmasıyla, New Jersey’de cinayet haberinin ardından şu anda korku ve endişe hisseden pek çok kişi olduğunu biliyorum. Adaletin yerini bulması için birçok ortağımız ve polisimiz ile çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında konuşan Şerif Armando Fontoura, silahlı saldırıyla ilgili bilgi paylaşan herkese 25 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

"New Jersey'deki Müslüman komşularımız çok şey yaşadı"

İmam Hasan Şerif'in saldırı sonrasında hayatını kaybettiği açıklaması sonrasında New Jersey Senatörü Cory Booker ise başsağlığı mesajında, “İmam Hasan Şerif'in vurularak öldürülmesi beni çok üzdü. Newark ve bölge polisi soruşturma yürütürken güncellemeleri yakından takip ediyorum ve adaletin hızla yerini bulacağını umuyorum. Kalbim Mescid-i Muhammed'in üyeleriyle ve Müslüman cemaatiyle birlikte” ifadelerine yer verdi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams ise “New York'un her yerinde bir inanç liderine yönelik saldırı hissedilmeye devam ediyor. Bu saldırının nedeni hâlâ şüpheli olsa da, bir şey net: New Jersey'deki Müslüman komşularımız çok şey yaşadı ve bu gece onlara katılarak İmam Hasan Şerif için dua edeceğiz” dedi.

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