Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 17:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
ABD’de okul bahçesine düşen yıldırım ağacı ikiye ayırdı
[Fotoğraf: DHA]
ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir okulun bahçesinde bulunan ağaca yıldırım düştü. Yetkililer, "Gök gürlediğinde evinize girin" uyarısında bulundu.
ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Wisconsin eyaletinde bir okulun bahçesinde bulunan çam ağacına düşen yıldırımın görüntülerini paylaştı.
Yetkililer, gök gürültülü yağmurlu havaların ne kadar tehlikeli olduğu konusunda uyarı yaparken, yıldırımın çam ağacını ikiye bölme görüntüsü sosyal medyada viral oldu.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 17:50
- 17:50
- 17:42
- 17:40
- 17:36
Sıradaki Haber
ABD'de ölenlerin sayısı 562 bine yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz