Blinken, NBC'ye verdiği demeçte Ukrayna-Rusya sınırındaki son gelişmelere değindi.

Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki eylemleri hakkında ciddi endişelerinin olduğunu söyleyen Blinken, "Başkan Biden, bu konuda oldukça net. Rusya pervasızca veya agresif bir tutum sergilerse bunun bedelleri, sonuçları olacaktır." dedi.

Ukrayna-Rusya sınırında tansiyon yüksek

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Rusya ise buna karşılık, sevkiyatın ülke sınırları içerisinde olduğunu ve kimse için tehdit oluşturmadığını bildirmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.