Güney Carolinalı Cumhuriyetçi siyasetçi Nikki Haley, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla, ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

Videoda, mevcut Başkan Joe Biden'ın sicilinin "çok kötü" olduğunu ancak bunun sürpriz olmadığını belirten Haley, "Washington'daki düzen bizi defalarca yüz üstü bıraktı." ifadesini kullandı. Haley, mali sorumluluk, sınırların korunması ve ülkenin güçlenmesi için ise yeni bir nesle ihtiyaç olduğunu savundu.

Kendisinin de göçmen bir ailenin kızı olduğunu dile getiren Haley, "Siyah değil, beyaz değildim. Farklıydım." dedi. Haley, ailesinin her gün kendisine ve kardeşlerine ABD'de yaşadıkları için ne kadar şanslı olduklarını söylediğini kaydetti.

Nikki Haley, videosunda, Çin, İran ve Rusya'ya yüklendi. "Çin'de soykırım işleniyor. İran'da insanlar hükümete meydan okudukları için öldürülüyor." ifadelerini kullandı. Çin ve Rusya'nın ilerleme kaydettiğine işaret eden Haley, iç politikada ise "sosyalist sol" şeklinde nitelendirdiği Demokratları eleştirdi.

Haley'in, Güney Carolina'nın Charleston kentinde yarın yapacağı konuşmasında, adaylığını canlı olarak seçmenlere duyurması ve böylece seçimler için kampanya çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Tam adı Nimrata Nikki Haley olan 1972 doğumlu Haley, 2011-2017'de Güney Carolina Valisi olarak görev yapmıştı. Eski Başkan Donald Trump tarafından ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak atanan Haley, Ocak 2017'den Aralık 2018'e kadar bu görevi yürütmüştü.

Cumhuriyetçiler arasında adaylığını resmen duyuran eski Başkan Trump'ın yanı sıra eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Florida Valisi Ron DeSantis'in 2024 başkanlık seçimleri için adaylıklarını yakın zamanda açıklaması bekleniyor.