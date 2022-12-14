Raporda, ülkenin en büyük emniyet merkezlerinden bazıları da dahil olmak üzere binlerce merkezin suçlarla ilgili verileri bildirmemesi nedeniyle nefret suçu sayısının eksik hesaplandığı tespit edildi.

New York ve Los Angeles gibi büyük şehirlerin yanı sıra Florida ve California dahil çok sayıda eyaletin emniyet merkezlerinin raporlama sistemindeki değişiklikler nedeniyle 2021'deki suç oranlarının FBI'a eksik gönderildiği kaydedilen raporda, eksiklere rağmen nefret suçlarının arttığı görüldü.

Raporda, nefret suçuyla karşı karşıya kalanların çoğunun ırkları nedeniyle hedef alındığı belirtilirken, cinsel yönelim ve farklı dini tercihlerin bunu izlediği ifade edildi.

FBI raporu 2020'den 2021'e küçük bir düşüşe işaret ederken, diğer araştırmalar geçen yıl aslında nefret suçlarında rahatsız edici bir artış gördüğünü ortaya çıkardı.

California Eyalet Üniversitesindeki Nefret ve Aşırılık Çalışmaları Merkezi, polis verilerinden faydalanarak 20 eyalette yaptığı bir analizde 2020-2021 suç oranlarında yüzde 21'lik artış tespit etti.

Araştırmada, 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı şehirlerde nefret suçları yüzde 39 artarken, özellikle Asyalılara karşı nefret suçlarında dikkat çekici yükseliş olduğu belirtildi.