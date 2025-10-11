Parçalı Bulutlu 11.5ºC Ankara
Dünya
AA 11.10.2025 06:44

ABD’de mühimmat tesisindeki patlamada 19 kişi kayıp

ABD'nin Tennessee eyaletinde askeri mühimmat üreten bir tesiste meydana gelen patlamada 19 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

ABD’de mühimmat tesisindeki patlamada 19 kişi kayıp

Humphreys Bölgesi Şerifi Chris Davis, Tennessee kırsalındaki Accurate Energetic Systems adlı mühimmat üreten tesiste yaşanan patlamaya ilişkin bilgi verdi.

Patlama sonucunda hayatını kaybedenler olduğunu belirten Davis, ölü sayısına ilişkin detay vermedi.

Davis, patlama sonucu 19 kişinin kayıp olduğunu ve yetkililerin bu kişilerin aileleriyle teması sürdürdüğünü aktardı.

Davis ayrıca, yetkililerin patlamanın nedenini belirlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Pentagon yetkilileri de patlamanın farkında olduklarını ve durumu incelediklerini kaydetti.

Olay yerine 20 dakika uzaklıktaki Lobelville bölgesinde yaşayanlar da patlama sonucu evlerinin sallandığını belirtmişti.

ABD
