Dünya koronavirüs pandemisini sona erdirecek aşının peşinde.

Geçtiğimiz 7 ayda 100'den fazla COVID-19 aşısı, tedavisi ve ilacı geliştirilmeye başlandı.

Ancak bu tedavilerden herhangi birinin insanlara ulaşması için, önce başka bir hayvanda, maymunlarda denenmesi gerekiyor.

ABD merkezli bilim dergisi The Atlantic'ye yer alan habere göre, ABD'deki bilim insanları deneylerde kullanılacak maymunlarla ilgili bir darboğazla karşı karşıya olduklarını söylüyorlar.

California Ulusal Primat Araştırma Merkezi'nde bulaşıcı hastalık bilimcisi Koen Van Rompay , "Ulusal olarak temelde büyük bir kıtlık var" diyor.

"ABD'de primat araştırması pahalı ve çoğu zaman tartışmalı, bu da normal koşullarda bile zorlayıcı hale getiriyor. Salgın, maymunları edinmeyi daha da zorlaştırdı. Artık herhangi bir al yanak bulamıyoruz."

Hayvan testleri konusunda çalışan araştırma kuruluşu Bioqual'ın CEO'su Mark Lewis ise maymunların tamamen ortadan kaybolduğunu söylüyor.

İnsanlı deneylerden önceki son adım

Maymun krizi yaşanmasının birden fazla sebebi var.

İlk olarak salgın sonrası başlayan çalışmalar hayvanlara yönelik talebi artırdı.

Ayrıca Çin'den sağlanan tedarik azaldı. ABD'nin geçen yıl ithal ettiği yaklaşık 35 bin maymunun yüzde 60'ını Çin sağlamıştı.

Ancak ülke, COVID-19 krizinin başlamasıyla ihracatı durdurmuştu.

Maymunlar, ABD'deki biyomedikal araştırmalarda kullanılan hayvanların yaklaşık yüzde 0,5'ini oluşturuyor.

Ancak insanlı deneylerden önceki son aşamada devreye girdikleri için büyük önem taşıyor.