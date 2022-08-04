Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 21:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD’de maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan edilmesi bekleniyor
[Fotoğraf: Getty]
6 kıtaya yayılan maymun çiçeği virüsü vaka sayısı 24 bini aştı. ABD genelinde "acil durum" ilan edileceği iddiaları gündemde yer alıyor. Avustralya ise 450 bin doz maymun çiçeği aşısı aldı.
ABD’de şu ana kadar 6 bin 600 maymun çiçeği vakası görüldü.
California, Illinois ve New York eyaletlerinde artan vakalar üzerine acil durum ilan edilmişti.
ABD medyası, Biden yönetiminin ülke genelinde "acil durumu” ilan etmeye hazırlandığını iddia etti.
Avustralya aşı aldı
Avustralya’da 53 maymun çiçeği vakası tespit edildi.
Maymun çiçeği vakalarının artmasının ardından 450 bin doz aşı satın alındı.
Aşıların ilk 22 bin dozunun birkaç gün içinde ülkeye ulaşacağı, diğer dozların yıl içinde ve 2023’te geleceği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Maymun Çiçeği Türkiye- ABD İlişkileri Avustralya Virüs
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