Virginia'da açılan davada yöneltilen suçlamalar, Libya'nın Ganfouda bölgesinin 2016-2017'de Hafter güçleri tarafından kuşatıldığı döneme ilişkin..

Davacılar, oturdukları binanın arka arkaya Hafter güçlerinin topçu ateşine ve hava saldırılarına hedef olduğunu, bu nedenle de güvenli şekilde bölgeyi terk edemediklerini belirtti.

Davayı açan Libyalı ailelerin avukatları, Adalet Bakanı William Barr'a bir de mektup gönderdi.

Mektupta Hafter ve ona bağlı güçlerin korkunç savaş suçlarının yanısıra insanlığa karşı suçlar işlediğinin insan hakları örgütlerinin raporlarına yansıdığına yer verdi.