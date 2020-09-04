Fransa'da 32 yaşındaki gazeteci Valentin Gendrot, 3 aylık eğitimin ardından polis teşkilatına katıldı.

Paris'in kuzeyindeki bir karakolda görevlendirildi. Şahit olduklarını bir kitapta anlattı.

Gendrot, Fransız polisinin sistematik şekilde ırkçı şiddete başvurduğunu, bu gerçeğin hiç sorgulanmadığını yazdı.

Polisin göçmenlere ve gençlere şiddet uyguladığını yazdı

Polis şiddetinin sıradanlaştığını belirtti. "Bir keresinde bir polis memuru bir çocuğu dövdükten sonra mağdurun aleyhine ifade vermeye zorlandım" dedi.

Polislerin, siyahi, Arap ve göçmen kökenlilere sürekli küfretmesi karşısında ise hayrete düştüğünü söyledi.

Gazeteci, polislerin, birçoğu çocuk yaşta olan gençlere karşı hemen her gün şiddet kullandığına tanık olduğunu ifade etti.

Polis içinde bir tür çeteleşme olduğunu ve memurların birbirini kollamak için bu tür olayların üstünü örttüklerini iddia etti.

Gendrot, kitabında, polislerin adeta dokunulmaz olduğunu savundu. Karşılarındakini insan gibi görmeyen polisin, bir çocuğa veya göçmene şiddeti normal bulduğunu vurguladı.

Savcılık, iddiaların ardından soruşturma başlattı.