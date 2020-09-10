Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü
ABD'nin doğusunda, Tennessee eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, tek motorlu Piper PA-28 uçağının, Nashville'in güneydoğusunda, Warren County Memorial havaalanı yakınında düştüğü bildirildi.
Uçakta bulunan ABD Ulusal Muhafız Birliğinden 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Etiketler: uçak düşmesi küçük uçak abd uçak tennesseeSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 10:50
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