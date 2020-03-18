Dünya geneline yayılmaya devam eden koronavirüs salgınında bilanço artıyor.

ABD yetkilileri tarafından yapılan açıklamada koronavirüs vaka sayısının 6 bin 522'ye yükseldiği açıklanırken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 116'ya ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise korona virüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamasında vatandaşlara evden çalışılması, imkanı olmayanların ise kendilerini koruması için çaba göstermesi için çağrıda bulundu.

Trump: Virüsü hep birlikte yeneceğiz

Başkan Trump, ülke içinde de seyahat kısıtlamaları getirilebileceğini işaret ederek, “Evinizde kalın ve tadını çıkarın. Mecbur kalmadıkça bir yere gitmeyin. Koronavirüsü hep birlikte yeneceğiz” dedi.

Trump, Hazine Bakanı Steven Mnuchin’nin de kongre üyeleri ile bir teşvik paketi ile ilgili yasa tasarısı hakkında konuşacağını belirterek, "Amerikalılara gelecek iki hafta içerisinde evlerine çek gönderilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz. Bir gün bu sahnede duracağız ve biz kazandık diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

New York’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio gazetecilere yaptığı açıklamada, korona salgını ile mücadele kapsamında 48 saat içerisinde sokağa çıkma yasağı uygulayabileceklerini belirtti.

Blasio, New Yorkluları evlerinde ya da bulundukları yerde kalmaları için hazırlıklı olmaları konusunda uyararak, sokağa çıkma yasağı konusundaki kararın 48 saat içinde açıklanacağını ifade etti.

Öte yandan virüsün tek bulaşmadığı West Virginia eyaletinde de korona virüsü vakasının ortaya çıkmasıyla birlikte salgın ülkedeki 50 eyaletin tamamına yayılmış oldu.

Yetkililer, ülkenin tamamını etkileyen koronavirüs salgınına karşın alınan önlemler kapsamında, süpermarket, eczane, bankalar ve benzin istasyonları ile diğer önemli hükümet işlevleri ve işletmelerin açık olup hizmet vereceklerini bildirdi.