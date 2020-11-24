Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de kilisedeki bıçaklı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin California eyaletindeki bir kilisede 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının zanlısı gözaltına alındı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz bilinmiyor.
San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo, saldırı anında kilisede dini tören yapılmadığını, yalnızca evsizlerin soğuktan korunmak için kiliseye alındığını açıklamıştı.
Etiketler: ABD
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