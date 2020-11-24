Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nikaragua'da otobüs devrildi: 17 ölü
[Temsili fotoğraf: AA]
Nikaragua'nın kuzeydoğusunda bir yolcu otobüsü dağ geçidinde devrildi, en az 17 kişi hayatını kaybetti.
Yolcu otobüsü, başkent Managua'nın 260 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Ocote Tuma bölgesindeki dağ geçidinde seyrederken yoldan çıktı.
Yoldan çıkan otobüs daha sonra devrilip ters döndü.
Nikaragua polisi, otobüsteki biri kız çocuğu en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kazanın, otobüsün frenlerinin boşalması sonucu gerçekleştiği duyuruldu.
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