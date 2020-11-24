Dün Beyaz Saray'da kesilmiş bir köknar ağacının at arabasıyla taşınması, Şükran Günü geleneği olan hindi affı töreni, Noel ve Hanuka dahil çeşitli dini bayram etkinliklerinin yapılacağı sinyalini verdi.

First Leydi Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham da partilere katılımın kişilerin tercihi olacağını belirterek "Her yıl Beyaz Saray Noel kutlamalarının ikonik dekorunu görmek ve şenliğinin tadını çıkarmak eskiden beri süregelen bir gelenek" ifadesini kullandı.

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Beyaz Saray danışmanları ve kamu sağlığı uzmanları, halka Şükran Günü'nde seyahat etmemeleri, kapalı mekanlarda toplanmamaları çağrısında bulunmuştu.

Aşının ilk dozları federal cezaevleri çalışanlarına yapılacak

Öte yandan COVID-19 aşısını alacak ilk kurumlar arasında yer alan ABD'deki federal cezaevi sisteminin, ilk dozları mahkumlara değil çalışanlara yapılacak.

Yetkililer, gardiyanlara ve diğer görevlilerden birkaç hafta içinde aşı yaptırmaya hazırlıklı olmalarını isterken, federal cezaevleri için kaç doz aşı ayrıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'de salgının başladığı marttan bu yana 141 federal mahkum ve 2 cezaevi görevlisi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.