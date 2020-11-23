Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kilisede bıçaklı saldırı: 2 ölü
ABD'nin California eyaletindeki bir kilisede meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, San Jose Eyalet Üniversitesi kampüsü yakınındaki Grace Baptist Kilisesi'nde meydana geldi.
Polis, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıda birden fazla kişinin yaralandığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Saldırganın kimliği ya da saldırının sebebi açıklanmadı.
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