ABD'de kasırgalarda 6 kişi hayatını kaybetti

Cass İlçe Şerifi Jesse Jahner, düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu etkili olan kasırgaların oluşturduğu zayiatı açıkladı.

Jahner, North Dakota'ya bağlı Enderlin kasabası civarında yaşları 70 ila 80 arası 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

Oneida İlçesi Şerif Ofisi açıklamasına göre, New York'un Clark Mills bölgesinde, 6 yaşında ikiz kardeş dahil olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.

ABD hükümetine bağlı Ulusal Hava Durumu Servisi yetkilisi Jacob Spender, kasırgaların çok sayıda ağacı kökünden söktüğünü, tren vagonlarını devirdiğini ve evlere zarar verdiğini belirtti.

Kasırgaların hızının bazı noktalarda saatte 160 kilometreyi aştığı aktarıldı.