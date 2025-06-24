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Dünya
AA 24.06.2025 04:39

İranlı yetkili ateşkes iddiasını yalanladı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkilinin ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran-İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını yalanladığını açıkladı.

İranlı yetkili ateşkes iddiasını yalanladı

Fars Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, "ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkes planı tamamen yanlıştır ve kamuoyunu bölgedeki üslerine saldırıyla ABD'nin son zamanlarda yaşadığı aşağılanmadan uzaklaştırmak amacıyla önerilmiştir." ifadelerini kullandı.

İran tarafından resmi veya gayriresmi bir ateşkes teklifi alınmadığını aktaran yetkili, "Bu medya atmosferine yanıt olarak İran İslam Cumhuriyeti, önümüzdeki birkaç saat içinde siyonist rejime (İsrail) bu iddianın yanlışlığını uygulamada ve sahada gösterecektir." açıklamasında bulundu.

Trump: İsrail-İran arasında ateşkese varıldı
Trump: İsrail-İran arasında ateşkese varıldı

ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirmişti.

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