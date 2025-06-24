İsrail'den Tahran'da bir bölgeye daha saldırı tehdidi

İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda, bir bölümü kırmızıyla işaretlenmiş harita paylaşarak tahliye uyarısı yayımladı.

Tahran'ın 6. Bölgesi'nde, kırmızı işaretlenen alanda yaşayan herkesin bulundukları yeri terk etmesi uyarısında bulunulan açıklamada, İsrail ordusunun bu bölgeye saldırı düzenleyeceği belirtildi.

Açıklamada, gelecek birkaç saat boyunca bu bölgeden uzak durulması, aksi takdirde güvenliklerinin tehlikeye gireceği belirtilerek, İran halkı tehdit edildi.

İsrail ordusu, kısa bir süre önce Tahran'ın 7'nci bölgesi için de tahliye uyarısı yayımlamış ve saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Tahran’da patlama sesleri duyuldu

Tahran’da patlama sesleri duyulurken hava savunma sistemleri de devreye girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce iki ülke arasında ateşkese varıldığını açıkladı.