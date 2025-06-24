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Dünya
AA 24.06.2025 03:41

Irak'taki Taci Askeri Üssü'ne İHA saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, bir insansız hava aracının (İHA) Irak ordusuna ait Taci Askeri Üssü’ndeki bir noktayı hedef aldığı açıklandı.

Irak'taki Taci Askeri Üssü'ne İHA saldırısı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Velid et-Temimi, konuyla ilgili ülkenin resmi haber ajans INA’ya açıklamalarda bulundu.

Tanımlanamayan bir İHA'nın, Taci Askeri Üssü’ndeki bir noktayı hedef aldığını bildiren Temimi, saldırıda can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Temimi, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.

Bazı yerel medya organlarında, söz konusu saldırının üste bulunan Fransız yapımı bir radarı hedef aldığı iddia edildi.

Daha önce ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin kaldığı Taci Askeri Üssü, 2020 yılında Irak ordusuna teslim edilmişti.

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